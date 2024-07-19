12/07/2024 09:12

【大國博弈】德國宣布移除中國5G組件，華使館：赤裸裸政治歧視

《經濟通通訊社12日專訊》據報德國執政聯盟已經同意該國主要5G電信運營商在2026年底前從其核心網絡移除華為的部件，並在2029年底清除網絡管理系統中的華為、中興(00763)(深:000063)等企業生產部件。中國駐德國使館發言人表示，德國以莫須有的所謂潛在安全風險為由，宣布將逐步移除中國通信企業組件，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，華為、中興5G問題說到底是個別國家出於維護自身科技霸權無底線打壓競爭對手的行徑，所謂網絡安全風險只不過是個借口，事實上迄今沒有任何一個國家拿出中方企業設備存在安全隱患的確鑿證據。德方此舉是赤裸裸的政治歧視。而德國在北約峰會召開之際宣布決定，更令中方嚴重質疑其決策獨立性。中方將採取必要措施維護中方企業的合法利益。(ry)