12/07/2024 11:27

【聚焦數據】海關總署：上半年鐵礦砂、煤、天然氣進口量均增

《經濟通通訊社12日專訊》內地海關總署數據顯示，上半年內地進口鐵礦砂6.11億噸，增加6.2%，進口均價每噸841.8元（人民幣．下同），上漲7%；原油2.75億噸，減少2.3%，每噸4316.3元，上漲7.9%；煤2.5億噸，增加12.5%，每噸716.3元，下跌17%；天然氣6465.2萬噸，增加14.3%，每噸3488.5元，下跌10.5%；大豆4848.1萬噸，減少2.2%，每噸3691.4元，下跌15.8%；成品油2507.6萬噸，增加9.9%，每噸4330.6元，上漲7.9%。



*進口集成電路金額增長逾14%*



此外，上半年內地進口初級形狀的塑料1420.2萬噸，增加0.1%，每噸1.08萬元，下跌1%；未鍛軋銅及銅材276.3萬噸，增加6.8%，每噸6.59萬元，上漲8.6%。

同期，內地進口機電產品3.25萬億元，增長10.1%。其中，集成電路2588.9億個，增加14.1%，價值1.27萬億元，增長14.4%；汽車33.2萬輛，減少4.1%，價值1323.5億元，下降11.8%。(ry)