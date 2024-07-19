12/07/2024 16:44

【大國博弈】中國外交部提三點立場，反擊美國歐盟在南海主張

《經濟通通訊社12日專訊》歐盟對外行動署發言人就南海仲裁案裁決八周年發表聲明，指裁決是和平解決南海爭端的重要里程碑；美國國務卿布林肯發表聲明，稱美國政府仍對中國在這個爭議海域的行動深感關切。

中國外交部發言人林劍表示，中方注意到美國和歐盟方面發表的聲明，闡明多點立場：

林劍批評美國為一己之私拒絕加入《聯合國海洋法公約》，卻以國際法「教師爺」姿態對他國落實《公約》的情況品頭論足，指手畫腳，充分暴露其以雙重標準選擇性適用國際法的虛偽嘴臉；

林劍又批評，美國、歐盟等罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反《聯合國憲章》，曲解包括《公約》在內的國際法，其立場主張完全站不住腳；

林劍還表示，美國違背其在南海主權問題上不持立場的公開承諾，慫恿菲律賓提起南海仲裁案，並公然發表聲明為仲裁站台背書，完全是政治操弄，旨在實現其打壓中國的險惡目的。

林劍最後強調，在中國和東盟國家共同努力下，當前南海局勢保持總體穩定。中國將與東盟國家一道，繼續致力於維護南海和平穩定，推動本地區繁榮發展。中方敦促以美國為首的域外國家切實尊重地區國家維護本地區和平穩定的努力，停止採取不利於本地區和平穩定的言行，停止做南海和平穩定的麻煩製造者。(ey)