12/07/2024 13:29

【大國博弈】美國對中國低速載人車輛發起雙反調查

《經濟通通訊社12日專訊》美國商務部宣布，對原產於自中國的低速載人車輛(Low-Speed Personal Transportation Vehicles)發起反傾銷和反補貼調查。2023年美國自中國進口被調查產品的金額約為4.4億美元。

美國國際貿易委員會(ITC)預計，將於8月5日作出產業損害初裁。若裁定涉案產品的進口，對美國國內產業構成實質性損害或威脅，美國商務部將繼續進行調查，並預計於9月13日作出反補貼初裁，11月27日作出反傾銷初裁。

上述雙反調查由美國公司Club Car, LLC等組成的美國個人交通工具製造商聯盟（American Personal Transportation Vehicle Manufacturers Coalition）提出。Club Car為場地電動車行業巨頭。

A股上市公司--綠通科技(深:301322)6月21日已就美國企業對中國特定低速載人車輛申請雙反調查發出提示性公告，當時稱美國商務部尚未立案，對公司生產經營尚未產生影響。

綠通科技根據用途的不同主要有高爾夫球車、觀光車、電動巡邏車、電動貨車等系列。2023年，公司境外營業收入9.47億元，佔比87.57%，毛利率34.53%。(ct)