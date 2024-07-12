12/07/2024 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升135點子，報7.2575

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1315，較上個交易日升24點子，兩連升，與市場預測偏離收窄至近1200點，上個交易日報7.1339。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開135點子，報7.2575，上個交易日即期匯率收盤報7.2710。

隔夜美國6月整體消費者價格環比意外下降，市場更加確定美聯儲將在9月降息，人民幣隔夜也出現明顯反彈，但國內市場供需改善仍需更多利好，監管層保持對中間價的過濾。

另外，據俄羅斯央行最新發布的報告顯示，人民幣在俄外匯市場上的份額已達到99.6%。該行此前數據顯示，5月份人民幣交易佔俄外匯市場份額為53.6%。

瑞銀一項調查顯示，因擔心中國經濟放緩，人民幣計價資產的需求下降，已投資或正考慮投資人民幣的受訪者比例從去年的72%降至70%，創2017年以來的最低水準。(sl)