12/07/2024 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收升125點報7.2585，刷近一個月高

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開後回吐多數漲幅，至尾盤重新走強，收復7.26關，收報7.2585，較上個交易日4時30分收盤價大升125點子，兩連升，創6月19日以來近一個月新高，且升幅為5月中以來最大，全日在7.2571至7.2677之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌71點子，報7.2744。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1315，較上個交易日升24點子，兩連升，與市場預測偏離收窄至近1200點，上個交易日報7.1339。

隔夜數據顯示美國通脹壓力繼續降溫，市場基本消化美聯儲9月降息預期，美指明顯調整部分緩和人民幣貶壓。

馬來亞銀行報告指出，下周中國將召開三中全會，這是歷來最重要的政策制定會議之一；市場密切關注會否推出新的有效政策舉措，但對此的押注並不多，預計人民幣的表現將遜於其他地區貨幣。(sl)