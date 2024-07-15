12/07/2024 13:14

【人行操作】機構料本月MLF縮量平價續做，指真實需求仍較弱

《經濟通通訊社12日專訊》中國人民銀行將於下周一(15日)進行7月中期借貸便利(MLF)續做。《路透》調查顯示，MLF與同業存單利差倒掛拉大至50個基點以上，真實需求仍較弱，此外人行穩匯率壓力持續、防空轉並調控債市風險，以及重要會議即將召開，本月MLF料仍將縮量平價續做。

按慣例人行每月15日進行當月的MLF續做(遇節假日順延)，本月MLF在7月17日錯位到期，規模1030億元人民幣。具體來看，受訪的35位金融機構人士中，26位預計MLF縮量平價續做，佔比74%，7位預計等量平價，佔比20%，1位預計增量平價，佔比3%；另有1位預期本月MLF可能縮量降價續做。



*分析指MLF利率基準意義趨弱，未來將隨OMO調整*



市場人士認為，在人行行長潘功勝在6月陸家嘴論壇上突出七天逆回購利率的地位後，MLF利率的基準意義趨於弱化，未來MLF在利率調整上將成為「跟隨者」，單獨降息的可能性明顯下降。一銀行理財子公司投資經理認為，現時會是OMO(七天逆回購利率)先動，MLF同步動，所以沒必要趕在MLF續做的這一天調整利率。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預計，本月MLF延續縮量平價操作，主要是目前市場流動性偏鬆，同業存單、10年期國債收益率維持低位，削弱MLF資金吸引力；同時，為避免增大銀行淨息差壓力，防範潛在風險，更好兼顧內外平衡。

北京一銀行人士則表示，重要會議召開在即，一切都會以穩定為主，此時人行不會有大動作。

中共二十屆三中全會將在下周一召開，分析人士指出，儘管短期來看確實需要採取更多逆周期寬鬆政策，來提振復甦蹣跚的中國經濟，但五年一度的三中全會料更側重於對長期結構性改革進行頂層設計，而非短期的政策調整。(sl)