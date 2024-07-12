12/07/2024 11:16

【聚焦數據】6月美元計出口增8.6%勝預期，進口大跌2.3%

《經濟通通訊社12日專訊》中國海關總署公布，按美元計，6月出口同比增長8.6%，大勝預期的增長8%，增幅較上月擴大1個百分點，並創2023年3月以來新高；進口同比下降2.3%，遠遜於預期的上升2.8%，為今年3月以來新低，上月為上升1.8%。6月貿易順差990.5億美元，高於預期的850億美元，為有紀錄以來最高，上月為826.2億美元。

按美元計價，上半年，進出口總值2.98萬億美元，增長2.9%。其中，出口1.71萬億美元，增長3.6%；進口1.27萬億美元，增長2%；貿易順差4350億美元，擴大8.6%。



*以人民幣計6月出口增10.7%，進口降0.6%*



以人民幣計價，6月出口同比增長10.7%，進口下降0.6%。上半年，進出口總值21.17萬億元人民幣，同比增長6.1%。其中，出口12.13萬億元人民幣，增長6.9%；進口9.04萬億元，增長5.2%人民幣；貿易順差3.09萬億元人民幣，擴大12%。(sl)