12/07/2024 11:16

【聚焦數據】中國上半年進出口21萬億人民幣，創歷史同期新高

《經濟通通訊社12日專訊》海關總署公布，上半年，中國貨物貿易進出口總值21.17萬億元(人民幣．下同)，同比增長6.1%，貿易規模歷史同期首次超過21萬億元，再創新高。其中，出口12.13萬億元，增長6.9%；進口9.04萬億元，增長5.2%；貿易順差3.09萬億元，擴大12%。

按美元計價，上半年，進出口總值2.98萬億美元，增長2.9%。其中，出口1.71萬億美元，增長3.6%；進口1.27萬億美元，增長2%；貿易順差4350億美元，擴大8.6%。



*上半年汽車出口增長22.2%，手機出口降1.7%*



上半年，出口機電產品7.14萬億元，增長8.2%，佔出口總值的58.9%。其中，自動數據處理設備及其零部件6837.7億元，增長10.3%；集成電路5427.4億元，增長25.6%；汽車3917.6億元，增長22.2%；手機3882.8億元，下降1.7%。同期，出口勞密產品2.07萬億元，增長6.6%，佔17.1%。其中，服裝及衣著附件5244.3億元，增長3%；紡織品4926.7億元，增長6.5%；塑料制品3776.4億元，增長11.7%。出口農產品3444.3億元，增長5.2%。

上半年，一般貿易進出口13.76萬億元，增長5.2%，佔外貿總值的65%。其中，出口8.01萬億元，增長8.5%；進口5.75萬億元，增長1%。同期，加工貿易進出口3.66萬億元，增長2.1%，佔17.3%。其中，出口2.32萬億元，下降1.3%；進口1.34萬億元，增長8.5%。

上半年，民營企業進出口11.64萬億元，增長11.2%，佔外貿總值的55%，比去年同期提升2.5個百分點。同期，外商投資企業進出口6.17萬億元，增長0.2%，佔外貿總值的29.1%。國有企業進出口3.31萬億元，增長1.2%。(ct)





