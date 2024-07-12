12/07/2024 11:38

【聚焦數據】上半年中國對美出口增近5%進口下降，對歐盟貿易跌

《經濟通通訊社12日專訊》海關總署公布，上半年，美國為中國第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為2.29萬億元(人民幣．下同)，同比增長2.9%，佔10.8%。其中，對美國出口1.71萬億元，增長4.7%；自美國進口5779.7億元，下降2%；對美貿易順差1.14萬億元，擴大8.4%。

東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為3.36萬億元，增長10.5%，佔中國外貿總值的15.9%。其中，對東盟出口2.03萬億元，增長14.2%；自東盟進口1.33萬億元，增長5.2%；對東盟貿易順差6994.9億元，擴大36.5%。

歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為2.72萬億元，下降0.7%，佔12.8%。其中，對歐盟出口1.78萬億元，增長0.5%；自歐盟進口9388.7億元，下降2.9%；對歐盟貿易順差8376.7億元，擴大4.6%。



*對美國貿易順差317.8億美元，對俄羅斯逆差4.8億美元*



此外，海關總署數據顯示，以美元計，上半年中國對美國出口同比上升1.5%，自美國進口同比下降4.9%；對俄羅斯出口同比下降0.8%，自俄羅斯進口同比上升3.9%。

路透根據海關總署數據計算，中國6月對美國貿易順差317.8億美元，上半年累計順差1599億美元；6月對俄羅斯貿易逆差為4.8億美元，上半年累計逆差135.5億美元。(sl)