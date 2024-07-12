12/07/2024 17:12

【聚焦數據】內地6月末社融存量395.1萬億，同比增8.1%

《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行公布，初步統計，2024年6月末社會融資規模存量為395.11萬億元（人民幣．下同），同比增長8.1%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為247.93萬億元，同比增長8.3%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.66萬億元，同比下降12.2%；委託貸款餘額為11.18萬億元，同比下降1.3%；信託貸款餘額為4.21萬億元，同比增長11.8%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.25萬億元，同比下降18.2%；企業債券餘額為32.02萬億元，同比增長2.2%；政府債券餘額為73.13萬億元，同比增長15%；非金融企業境內股票餘額為11.55萬億元，同比增長4.1%。

從結構看，6月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62.8%，同比高0.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.4%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.8%，同比低0.3個百分點；信託貸款餘額佔比1.1%，同比高0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比低0.2個百分點；企業債券餘額佔比8.1%，同比低0.5個百分點；政府債券餘額佔比18.5%，同比高1.1個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，同比低0.1個百分點。(sl)