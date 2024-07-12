12/07/2024 17:12

【聚焦數據】內地6月新增人民幣貸款21300億元，低於預期

《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行公布，6月末人民幣貸款餘額250.85萬億元（人民幣．下同），同比增長8.8%，按上月公布的5月末人民幣貸款餘額計算，6月新增人民幣貸款約21300億元，低於市場預期的22500億元。

今年上半年人民幣貸款增加13.27萬億元。分部門看，住戶貸款增加1.46萬億元，其中，短期貸款增加2764億元，中長期貸款增加1.18萬億元；企（事）業單位貸款增加11萬億元，其中，短期貸款增加3.11萬億元，中長期貸款增加8.08萬億元，票據融資減少3440億元；非銀行業金融機構貸款增加3889億元。

截至6月末，本外幣貸款餘額255.32萬億元，同比增長8.3%。

截至6月末，外幣貸款餘額6272億美元，同比下降12%。上半年外幣貸款減少292億美元。



*人民幣存款上月增約2.5萬億元*



存款方面，上半年人民幣存款增加11.46萬億元。其中，住戶存款增加9.27萬億元，非金融企業存款減少1.45萬億元，財政性存款減少2434億元，非銀行業金融機構存款增加2.21萬億元。

人行上月公布，前五個月人民幣存款增加9萬億元，據此計算，6月人民幣存款增加約2.46萬億元。

截至6月末，本外幣存款餘額301.68萬億元，同比增長6%。月末人民幣存款餘額295.72萬億元，同比增長6.1%。

截至6月末，外幣存款餘額8365億美元，同比下降0.1%。上半年外幣存款增加387億美元。(ey)