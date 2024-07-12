12/07/2024 17:12

【聚焦數據】內地6月社融規模增量3.3萬億，符合預期

《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行公布，初步統計，2024年上半年社會融資規模增量累計為18.1萬億元（人民幣．下同），比上年同期少3.45萬億元。據此計算，6月新增社會融資規模3.3萬億元，符合預期的3.341萬億元左右，環比較上月的2.07萬億元明顯抬升，比上年同期則少約3900億元。

上半年，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.46萬億元，同比少增3.15萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少80億元，同比少減162億元；委託貸款減少917億元，同比多減1660億元；信託貸款增加3098億元，同比多增2870億元；未貼現的銀行承兌匯票減少2365億元，同比多減3219億元；企業債券淨融資1.41萬億元，同比多2370億元；政府債券淨融資3.34萬億元，同比少393億元；非金融企業境內股票融資1214億元，同比少3382億元。(sl)