12/07/2024 17:49

【人行操作】證券時報：無需擔憂人行賣國債影響流動性

《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行早前宣布即將借入國債，市場預期人行賣出國債操作亦快將落地，而近日人行還宣布將視情況展開臨時隔夜正、逆回購操作。官媒《證券時報》引述權威專家強調，人行保持正常向上收益率曲線、校正債市風險的決心很大，但市場也無需擔憂賣出國債對流動性的影響。人行保持流動性合理充裕的態度並未改變，完全有能力把握好貨幣和債券兩個市場，綜合運用多種貨幣政策工具，維護短期市場利率平穩運行。

該專家並指出，臨時正、逆回購有助於加強政策工具間的協調配合，對債券市場資金平衡也有積極作用；並有利於進一步健全市場化利率調控機制，更好地引導短端利率圍繞政策利率中樞平穩運行。該工具有利於進一步提高公開市場操作的靈活性、精準性。在市場流動性飽和時，通過臨時正回購操作回收商業銀行過多的流動性，維護市場資金供求平衡；在下午4點至4點半資金集中清算可能發生流動性緊張時，通過臨時逆回購操作可滿足商業銀行流動性需求，保持支付清算通暢，確保流動性安全。(sl)