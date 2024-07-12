12/07/2024 15:43

【數據解讀】6月貿易順差近千億美元創新高，機構料高順差將持續

《經濟通通訊社12日專訊》中國出口走勢延續向好，6月以美元計價出口同比超預期增長8.6%，創15個月高點；但進口意外轉跌，下降2.3%，降幅為4個月最大。當月貿易順差則為990.5億美元，創有記錄以來最高水平。



*芯片等高科技產品限制進口，令順差規模提升*



華東師範大學中國金融研究院研究員古堯表示，出口好於預期，順差更是達到千億美元水平，匯率偏軟對出口的促進作用不可忽略，或許也有在歐洲等海外下半年加關稅前趕出口進度的影響。中國外貿疫情後一直表現較好，作為全球製造中心，高貿易順差有必然性，大宗商品價格持續偏軟和芯片等高科技產品限制進口的狀況，使得中國的順差規模再提升了一個台階，預計這種高順差狀況仍將持續。

另外，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，6月外貿出口同比增速加快，主要是海外需求仍具復甦動能，出口價格降幅收窄，去年低基數效應影響。從趨勢看，外貿出口有望繼續保持溫和擴張。進口同比意外下滑，主要是與國內需求處於復甦階段，機電產品、部分農產品進口下降，以及進口商品價格整體回落有關。從趨勢看，中國需求仍將穩步復甦，企業補庫存周期，能源商品價格走高，加上低基數影響，預計進口同比有望繼續保持擴張。(sl)







