12/07/2024 15:29

【數據解讀】機構：政府加速發債撐基建增需求，進口料即將反彈

《經濟通通訊社12日專訊》中國出口走勢延續向好，6月以美元計價出口同比超預期增長8.6%，創15個月高點；但進口意外轉跌，下降2.3%，降幅為4個月最大。當月貿易順差則為990.5億美元，創有記錄以來最高水平。

凱投宏觀(Capital Economics)認為，美國和歐盟的關稅在短期內不會對整體出口產生重大影響，因為只針對中國出口的一小部分，其影響可以通過貿易改道和匯率調整來減弱。預計在實際有效匯率進一步貶值的推動下，出口強勁勢頭將在未來幾個月持續下去。此外，不久後中國進口量可能會反彈，因為近期中國政府債券發行的加速應會轉化為基礎設施支出的增加，從而提振對工業大宗商品的需求。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，出口同比持續增長但進口下降，反映出當前中國經濟的特點--弱內需、以及出口支撐下的強生產。下半年強出口能否持續是中國經濟面臨的一大風險，美國經濟在走弱，貿易摩擦則持續升溫。期待美國9月開啟降息，為中國央行放寬貨幣政策提振內需創造空間。(sl)