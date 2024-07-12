12/07/2024 09:34

【外圍經濟】大摩：特斯拉第二季度儲能部署量上升，帶動市場關注

《經濟通通訊社12日專訊》大摩新近發表分析報告，指出受惠於人工智能項目，加速對能源需求，加上特斯拉(TSLA)第二季度儲能部署量翻倍，將帶動市場對集團儲能項目的關注。

大摩並將特斯拉能源業務價值，從之前的每股36美元，提升至每股50美元。與此同時，大摩下調特斯拉截至2030年止的汽車銷量預測，滲透率由原先預估的25%調整至20%，相關調整代表特斯拉核心汽車業務估值，每股減少15美元。

大摩維持特斯拉目標價310美元不變。特斯拉收市報241.03美元，跌8.44%。

與此同時，知情人士透露，特斯拉計劃將無人駕駛出租車Robotaxi的發布時間推遲到10月份，以便項目團隊有更多時間製造更多原型樣車。

知情人士表示，約兩個月的延遲已在內部傳達，設計團隊本周被告知要修改Robotaxi的某些元素。(wh)