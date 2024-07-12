12/07/2024 10:33

【外圍經濟】標普500指數最長連漲勢頭終結，收跌1%

《經濟通通訊社12日專訊》標普500指數自去年11月以來的最長連漲勢頭於周四(11日)終結。「攔路虎」正是今年以來一直推動該指數上升的超大型科技股。

「科技七巨頭」(蘋果、微軟、英偉達、Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉)投資者的拋售規模創下近1年來最大，因通脹數據引發對聯儲局最快於9月減息的押注。

這番動盪帶來了一些令人震驚的數據。標普500指數下跌1%，儘管該指數中有400家成份股上漲。成份股大多信用評級較低、借款需求較高的羅素2000指數則上漲3.2%，創下2020年3月以來相較於標普500指數的最佳表現。一項追蹤「科技七巨頭」的彭博指數亦一度重挫4.1%。(rc)