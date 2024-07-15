15/07/2024 17:00

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社15日專訊》在美國聯儲局主席鮑威爾對降息發出鴿派訊息的背景下，摩根大通、花旗、富國銀行三大華爾街銀行上周五（12日）拉開第二季財報序幕。美股全面上漲，道指史上第二度突破4萬點大關，接近其歷史高位。道指漲247.15點或0.62%，收40000.9點。納指漲115.04點或0.63%，收18398.44點。標普500漲30.81點或0.55%，收5615.35點。港股方面，恒生指數收市報18015，跌277點或1.5%，成交911億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間16日凌晨12:30am，美聯儲主席鮑威爾參加華盛頓經濟俱樂部主持的訪問。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月工業生產，年率跌幅料由3%擴大至3.6%，經季節調整月率跌幅料由0.1%擴大至0.8%。今晚8:30pm，美國公布7月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負6惡化至負8。(wa)