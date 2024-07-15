15/07/2024 07:50

《國金頭條》銀行業拉開財報序幕，道指史上第二度突破4萬點大關

《經濟通通訊社15日專訊》在美國聯儲局主席鮑威爾對降息發出鴿派訊息的背景下，摩根大通、花旗、富國銀行三大華爾街銀行上周五（12日），拉開第二季財報序幕。美股全面上漲，道指史上第二度突破4萬點大關，接近其歷史高位。

道指漲247.15點，或0.62%，收40000.9點。納指漲115.04點，或0.63%，收18398.44點，是連續第6周上漲。標普500漲30.81點，或0.55%，收5615.35點。

美國7月消費者信心指數意外降至8個月低位，市場預期聯儲局降息的可能性為86%，此前一周為72%。鮑威爾上周三（10日）在國會表示，聯儲局不必等到通脹回落到 2% 後才降息。



*美元兌日圓跌至157.85*



市場聚焦聯儲局降息前景，美元下行。美匯指數下跌0.24%，至104.09。美元兌日圓下跌0.6%，至157.85，再度引起日本政府干預匯市疑雲。歐元兌美元上漲0.36%，至1.0904。英鎊兌美元上漲0.57%，至1.2982。

金價連續第3周上漲，上周五由高位小幅回落，紐約期金跌0.2%，至每盎司2416.7美元。油價收低，紐約期油跌0.5%，收每桶82.21美元。布蘭特期油跌0.4%，收每桶85.03美元。(jf)