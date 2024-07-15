08/07/2024 11:00

公司業績/股息/除淨 日期 股份名稱 業績/股息/除淨 15/7/24 中國鐵建(1186)、海爾智家(6690) 除淨 17/7/24 中國中鐵(390)、中遠海能(1138)

德昌電機(179) 除淨 18/7/24 上海醫藥(2607) 除淨 19/7/24 沛富基金(2821) 除淨 泓盈城市服務(2529) 末期息

香港及外圍重要經濟數及消息 日期 數據/消息 預測 前值 15/7/24 日本海之日假期 - - 內地第二季GDP季率 - +1.6% 內地6月工業生產年率 - +5.6% 內地6月固定資產投資年率 - +4% 內地6月失業率 - 5% 德國5月零售銷售月率 - -1.2% 瑞士6月PPI月率 - -0.3% 歐元區5月工業生產月率 - -0.1% 加拿大5月批發銷售月率 - +2.4% 美國7月紐約帝國製造業指數 - -6 16/7/24 歐元區5月貿易收支(歐元) - +150億 歐元區7月ZEW經濟情緒指數 - 51.3 美國6月零售銷售月率 - +0.1% 加拿大6月核心CPI年率 - +1.8% 17/7/24 新西蘭第二季CPI年率 - +4% 英國6月CPI年率 - +2% 歐元區6月CPI年率 - +2.5% 美國6月房屋動工月率 - -5.5% 美國6月工業生產月率 - +0.7% 18/7/24 日本6月貿易收支(日圓) - -12201億 澳洲6月失業率 - 4% 英國3至5月失業率 - 4.4% 歐洲央行公布議息結果 - 4.25厘 19/7/24 日本6月全國核心CPI年率 - +2.5% 英國6月零售銷售月率 - +2.9% 德國6月PPI月率 - +0.2% 加拿大5月零售銷售月率 - +0.7%

《經濟通通訊社15日專訊》周一內地公布多項重要經濟數據需要關注，包括第二季GDP、6月份工業生產、固定資產投資及失業率。美國周二公布6月零售銷售，對以內需推動的美國經濟增長將會啟示作用，同日加拿大公布6月CPI，投資者可從中推測加拿大央行進一步減息的可能性。周三新西蘭第二季CPI，而歐元區6月份CPI亦會出爐，同樣有助判斷兩家央行再減息的可能。周四需要注意的是英國及歐元區皆會公布最新失業率，歐洲央行更於當天公布議息結果，不排除會連續第二次會議採取減息行動。周五日本公布6月全國CPI，如維持在2%以上，或令市場猜測日本央行將在7月份議息會後再次加息。上市公司業績、重要經濟數據及消息等：(pc)