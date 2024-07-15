08/07/2024 11:00
《一周部署》多國公布最新消費者物價指數，歐洲央行議息要注意
《經濟通通訊社15日專訊》周一內地公布多項重要經濟數據需要關注，包括第二季GDP、6月份工業生產、固定資產投資及失業率。美國周二公布6月零售銷售，對以內需推動的美國經濟增長將會啟示作用，同日加拿大公布6月CPI，投資者可從中推測加拿大央行進一步減息的可能性。周三新西蘭第二季CPI，而歐元區6月份CPI亦會出爐，同樣有助判斷兩家央行再減息的可能。
周四需要注意的是英國及歐元區皆會公布最新失業率，歐洲央行更於當天公布議息結果，不排除會連續第二次會議採取減息行動。周五日本公布6月全國CPI，如維持在2%以上，或令市場猜測日本央行將在7月份議息會後再次加息。
上市公司業績、重要經濟數據及消息等：
周四需要注意的是英國及歐元區皆會公布最新失業率，歐洲央行更於當天公布議息結果，不排除會連續第二次會議採取減息行動。周五日本公布6月全國CPI，如維持在2%以上，或令市場猜測日本央行將在7月份議息會後再次加息。
上市公司業績、重要經濟數據及消息等：
|日期
|股份名稱
|業績/股息/除淨
|15/7/24
|中國鐵建(1186)、海爾智家(6690)
|除淨
|17/7/24
|中國中鐵(390)、中遠海能(1138)
德昌電機(179)
|除淨
|18/7/24
|上海醫藥(2607)
|除淨
|19/7/24
|沛富基金(2821)
|除淨
|泓盈城市服務(2529)
|末期息
(pc)
|日期
|數據/消息
|預測
|前值
|15/7/24
|日本海之日假期
|-
|-
|內地第二季GDP季率
|-
|+1.6%
|內地6月工業生產年率
|-
|+5.6%
|內地6月固定資產投資年率
|-
|+4%
|內地6月失業率
|-
|5%
|德國5月零售銷售月率
|-
|-1.2%
|瑞士6月PPI月率
|-
|-0.3%
|歐元區5月工業生產月率
|-
|-0.1%
|加拿大5月批發銷售月率
|-
|+2.4%
|美國7月紐約帝國製造業指數
|-
|-6
|16/7/24
|歐元區5月貿易收支(歐元)
|-
|+150億
|歐元區7月ZEW經濟情緒指數
|-
|51.3
|美國6月零售銷售月率
|-
|+0.1%
|加拿大6月核心CPI年率
|-
|+1.8%
|17/7/24
|新西蘭第二季CPI年率
|-
|+4%
|英國6月CPI年率
|-
|+2%
|歐元區6月CPI年率
|-
|+2.5%
|美國6月房屋動工月率
|-
|-5.5%
|美國6月工業生產月率
|-
|+0.7%
|18/7/24
|日本6月貿易收支(日圓)
|-
|-12201億
|澳洲6月失業率
|-
|4%
|英國3至5月失業率
|-
|4.4%
|歐洲央行公布議息結果
|-
|4.25厘
|19/7/24
|日本6月全國核心CPI年率
|-
|+2.5%
|英國6月零售銷售月率
|-
|+2.9%
|德國6月PPI月率
|-
|+0.2%
|加拿大5月零售銷售月率
|-
|+0.7%