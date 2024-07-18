15/07/2024 08:52

【美國大選】特朗普遇刺引發金融市場灰犀牛效應

《經濟通通訊社15日專訊》特朗普遇刺反映，美國日益尖銳的國內矛盾，終於釀成了一場典型的灰犀牛災難！「灰犀牛效應」泛指已存在、發生機率大、顯而易見卻被忽視的威脅。該詞源於美國學者渥克(Michele Wucker)的著作--《灰犀牛：如何認清我們忽視的明顯危險並採取行動》。

雖然美國在上屆總統選舉就已經引發了國會山莊暴亂事件，甚至社會學研究、小說、電影亦開始公開探討美國爆發內戰的可能。但是，兩黨總統參選人的競選策略，都忽略了這一實質性的威脅。



*政局牽動利率股滙油走勢*



拜登及民主黨陣營在過去一段時間，就國會山莊暴亂事件緊咬特朗普，試圖透過將對方刑事定罪，剔除其競選資格。特朗普則反過來打受害者牌，令追隨者深信他受到華盛頓建制力量有系統的迫害。結果，在民主黨支持者眼中，特朗普被刻畫成反對美國民主制度的惡魔；而在共和黨支持者眼中，拜登則代表著踐踏美國傳統美德與價值觀的既得利益者。

從經濟角度而言，這場灰犀牛事件反映了一個重要事實，就是美國以至環球的金融市場和經濟展望，都不可能避開美國國內政治混亂與衝突的負面影響。換言之，無論是聯儲局的利率政策、華爾街股市、紐約期金、期油，以及美元滙率本身，都不再是單純的幾個通脹數據就可以預判，而有可能受到更多的、突如其來的美國國內政治事件影響。



*投資者避險金價料更上層樓*



率先開市的亞洲市場，在本周一（15日）將感受到「灰犀牛」的衝擊。市場人士指出，可以預料的是，投資者將採取避險措施，例如金價將更上一層樓。事實上，對於特朗普勝算較高的預測，早已在促使投資者作出市場調整。

未來在特朗普遇刺事件和拜登面臨退選壓力的交替影響下，不排除美國陷入一段較長時間的社會騷動，美國政治穩定度被削弱，金融市場增添新變數，將令投資者更加無所適從。(jf)



