15/07/2024 11:48

【美國大選】刺殺案槍手為當地白人青年，曾受校園欺凌性格孤僻

《經濟通通訊社15日專訊》企圖刺殺前總統特朗普的槍手，從競選會場外的樓頂連開8槍，除特朗普右耳受傷外，還造成集會人士1死2傷，槍手亦即場被警方狙擊手擊斃。美國聯邦調查局(FBI)指槍手為1名20歲白人男子，是共和黨人，為人孤僻，但沒有精神病紀錄。

FBI指，槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)，為賓夕凡尼亞州當地人。據同學指，他在高中時為數學天才，但在校常被欺凌，不適應校園生活，性格孤僻離群。不過，初步調查未發現他有犯罪紀錄，亦沒有精神病紀錄。

據美媒報道，調查人員在槍手的汽車上發現了爆炸裝置，該車停泊在特朗普集會現場附近。此外，在其家中亦發現了製造爆炸品的原料。(jf)