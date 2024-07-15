15/07/2024 12:11

《豪論國金－李振豪》美國首次降息前的債市部署（一）

《豪論國金》首次降息的討論，無疑是竄擾下半年整體債市的頭號因素，但隨著美國聯儲局主席鮑威爾表示過往強調影響利率決策的2%通脹目標已經「壽終正寢」，市場預期9月減息的機率攀升至八成以上，年內減息經已無虞。



筆者自年初已多次強調，通脹黏性主要源於拜登政府的財赤政策引導所謂的「消費韌性」，「金髮女孩」經濟在去年第三季起GDP不斷下墜更是站不住腳，強調遏抑通脹才能減息的言論只是忽悠市場的幌子。鮑威爾同時「改口風」稱需關注失業問題，其「搬龍門」操作已司空見慣，但擺出失業率為拐點卻是可圈可點。



聯儲局6月的經濟預測中，PCE由2.4%上調至2.8%，但有趣的是6月PCE已報2.6%。除非預計PCE反彈，否則此舉便是「自製達標」。期間維持失業率預測在4%，但7月失業率報4.1%。如果8月再升，相信7月31日議息會議將以「通脹有序下降及達標」為題，配合「失業問題令人擔憂」等言論護航，為9月首降作冠冕堂皇的下台階。當時念茲在茲的高通脹呢？過往「鷹」姿凜凜的委員又會如何自圓其說？



筆者早已分享持續高息的隱藏目標實是維持強美元水平，不論是歷年選舉年間的習性及近年對抗「去美元化」風潮，高息有著較打擊通脹更深層次的職責。但副作用是私人及企業融資成本高企，自然打擊投資意欲。更何況又急又猛的加息步伐，將導致一連串商業領域的衰退，再多消費也是徒然。失業人數上升是選舉的硬傷，減息又可回應華爾街的要求。在民調大幅落後之時，何樂而不為？鮑威爾表示沒有與總統拜登溝通，但在選舉年間，任何挑戰三觀之舉都會發生，明察秋毫才能明哲保身。



筆者多次強調首次減息應關注GDP而非CPI，尤其是7月25日公布的第二季GDP，如結果跌穿1%，失業是經濟走弱的延伸，可預期8月失業率將升穿4.1%。多間美國及國際組織仍維持美國年內GDP增長為2%以上，料隨後各方有可能下修美國經濟，只是為聯儲局減息決定助威。如以上屬實，投資者再爭論年內減息一或兩次都只淪為口舌之爭，無助投資決策，反而應關注首降前在債市中應如何部署。



策略如何？下周再續。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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