15/07/2024 10:44

【數據解讀】次季GDP增速五季低，統計局：形有波動、勢仍向好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，2024年第二季國內生產總值(GDP)同比增長4.7%，低於預期的5.1%，亦遠低於第一季的5.3%，增速創五個季度最低水平。



*短期波動不會改變長期向好大勢*



國家統計局發布答記者問稱，今年上半年，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內結構調整陣痛有所顯現，影響經濟增長的因素較以往更為複雜，在這種複雜局面下，中國經濟頂住壓力，運行總體平穩、結構不斷升級，成績來之不易。從二季度當季情況看，國內生產總值同比增長4.7%，增速比一季度有所回落，對此，要全面地辯證地看，既要看到短期波動之「形」，更要看到長期發展之「勢」。總的來看，二季度經濟運行可以概括為「形有波動、勢仍向好」，短期波動不會改變長期向好大勢。

展望下半年，外部環境不穩定性不確定性上升，國內困難挑戰依然不少，但是這些都是前進中的問題、成長中的煩惱，歸根結底要在推動發展中不斷加以解決，對於這些問題，有關部門有清醒的認識，已採取一系列措施加以解決。綜合來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。



*經濟增速回落有極端天氣等影響，國內有效需求不足*



從短期來看，二季度經濟增速回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映出當前經濟運行中的困難挑戰有所增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不夠順暢等等。但從基本面看、從中長期看，經濟穩定運行、長期向好的基本面沒有改變，高質量發展的大勢沒有改變。二季度經濟體量超過32萬億元，工業增加值、貨物進出口總額都超過10萬億元，這些總量指標規模依然十分可觀。

就業形勢比較穩定，二季度城鎮調查失業率與上年同期和一季度相比均下降0.2個百分點，客運量、鐵路貨運量、用電量等實物量指標保持較快增長，製造業高端化、智能化、綠色化轉型扎實推進，新產業新動能培育成長。這些都表明當前經濟平穩運行的態勢沒有變，推動經濟轉型升級和高質量發展的積極因素還在繼續累積。

統計局稱，中國傳統產業改造升級步伐加快，新能源、新材料、高端裝備製造等戰略性新興產業不斷成長，有助於對沖下行壓力、增強上行動力。上半年，規模以上電子及通信設備製造業、航空航天器及設備製造業增加值同比分別增長12.5%、10.0%；新型消費、新基建等領域發展活力也在不斷釋放。

