15/07/2024 11:21

【數據解讀】統計局：促進新舊動能平穩轉換，增強經濟內生動力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局新聞發言人表示，中國仍處於經濟恢復和轉型升級關鍵期，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內發展不平衡不充分問題突出，制約高質量發展的因素還不同程度存在，推動高質量發展仍需久久為功、持續用力。促進新舊動能平穩轉換，切實增強經濟內生動力。



*產業向「新」向「綠」轉型態勢更加明顯*



上半年，產業向「新」向「綠」轉型態勢更加明顯，規模以上高技術製造業增加值佔規模以上工業增加值的比重為15.8%，比一季度提高0.6個百分點；集成電路、服務機器人、新能源汽車、太陽能電池等智能綠色新產品表現亮眼，產量均保持兩位數增長，為經濟發展積蓄了新動能。大數據、人工智能等新技術催生新的消費場景，直播帶貨、即時配送等消費新模式不斷湧現，帶動實物商品網上零售額同比增長8.8%，快遞業務量突破800億件。新技術繼續賦能綠色發展，清潔能源生產較快增長，節能降碳取得積極進展，經濟發展的綠色含量提升。上半年，規模以上工業水電、核電、風電、太陽能發電量合計同比增長13.4%，占規模以上工業發電量比重提升；單位GDP能耗繼續下降。夏收糧油再獲豐收，能源安全保障能力和產業鏈供應鏈韌性提升，守住了不發生系統性風險的底線。



*中國仍是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量*



統計局並稱，放在全球坐標中觀察，中國經濟表現依然較好，一季度GDP增速快於美國、歐元區、日本等主要經濟體，結合二季度國內外形勢，預計上半年中國經濟增速仍將保持領先，仍是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。

儘管國內外環境複雜多變，但中國經濟運行總體平穩，既有量的增長，更有質的提升，應該說是一份可圈可點、沉甸甸的成績單。下階段，既要堅定發展信心，看到經濟發展的強大韌性、巨大潛力、有利支撐；也要堅持底線思維，充分估計發展中的困難、挑戰和不確定性，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，更好統籌穩增長和增後勁，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌發展和安全，進一步實施好宏觀政策，精准發力、持續用力、形成合力，促進經濟持續健康發展。