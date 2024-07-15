15/07/2024 11:22

【數據解讀】統計局：上半年設備更新拉動固投增2.1個百分點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局新聞發言人稱，設備更新和消費品以舊換新需求正在逐步釋放。在大規模設備更新政策帶動下，上半年設備工器具購置投資同比增長17.3%，拉動固定資產投資增長2.1個百分點，貢獻率達54.8%；製造業技術改造投資增長10%，高於製造業投資0.5個百分點。大規模設備更新帶動了相關設備生產較快增長，惠及多個重點行業。

上半年，規模以上金屬冶煉設備、機床數控裝置、農產品加工專用設備產量同比分別增長19.7%、19.2%、49.4%。消費品以舊換新政策引導居民消費潛力有序釋放，對拉動汽車、家電等耐用消費品增長起到了一定的「催化」作用。



*商務部已收汽車報廢更新補貼申請約11.3萬份*



上半年，限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額同比增長3.1%，比上年同期加快2.1個百分點。乘用車市場信息聯席會數據顯示，上半年，狹義乘用車零售量984萬輛，同比增長3.3%；其中新能源乘用車零售量411萬輛，增長33.1%。截至6月25日12時，商務部汽車以舊換新信息平台已收到汽車報廢更新補貼申請約11.3萬份，申請量呈現加快增長態勢。