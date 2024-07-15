15/07/2024 11:10

【數據解讀】統計局：商品房銷售額降幅收窄，房地產活躍度提升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，1-6月份，新建商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19%，其中住宅銷售面積下降21.9%。新建商品房銷售額47133億元人民幣，下降25%，其中住宅銷售額下降26.9%。降幅均比1-5月份收窄。



*房地產開發企業到位資金降幅收窄*



國家統計局新聞發言人稱，近期房地產市場活躍度有所提升。各地區各部門適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，因城施策，積極調整優化房地產政策，扎實做好保交房工作，支持剛性和改善性住房需求，政策效應逐漸釋放，市場活躍度有所提升。

上半年，全國新建商品房銷售面積、銷售額同比分別下降19%、25%，降幅比1-5月份收窄1.3、2.9個百分點；房屋新開工面積、房地產開發企業到位資金降幅也有所收窄。從住建等相關部門了解的情況看，近幾個月二手房網簽面積同比也有所增長，一線城市6月份成交面積環比增長較快。



*房地產市場仍處在調整轉型過程中*



同時，保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」積極推進，有利於構建房地產市場發展新模式，也為投資擴張增添了動力。上半年，房地產「三大工程」拉動房地產開發投資0.9個百分點。當然也要看到，目前房地產相關指標仍在下降，房地產市場仍處在調整轉型過程中。