15/07/2024 14:04

【數據解讀】廣開料全年地產投資跌12%，房企仍受困流動性風險

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布，6月全國商品房銷售面積同比下跌19%，跌幅較5月末收窄1.3個百分點，商品房銷售額、預收款及定金、個人按揭貸款累計同比跌幅出現不同程度、小幅度地收窄。

廣開首席產業研究院資深研究員馬泓表示，在出台了一系列支持房地產銷售政策後，包括調整首付比例、減少購房限制性舉措等，6月全國房地產市場景氣度在低位略有改善，以上海為代表的少部分大城市房地產市場信心回暖。

其中，上海新房和二手房價格環比齊漲，北京二手房環比時隔8個月後首度回正，體現了國內大城市核心購買力需求在支持政策推動下逐步顯現。

不過，大部分城市樓市仍然處於深度調整階段，房企資金來源、房屋新開工面積累計同比跌幅超過兩成，施工及竣工跌幅擴大，導致上半年房地產投資跌幅依舊超過10%。

展望下半年，馬泓認為，因基數因素和政策推動的效應，房地產銷售跌幅可能邊際改善，但房企仍受困於流動性風險，房地產工程建設將放緩，施工面積下跌趨勢可能難以改變，預計全年房地產投資跌幅在10%-12%左右。(lc)