15/07/2024 14:31

《神州金融》6月大額存單發行量按月大降15%,5年期部分停發

《經濟通通訊社15日專訊》融360監測數據顯示，今年6月，大額存單發行數量環比大幅下降15.48%。在大額存單的9種期限中，中短期的數量佔比下降，部分銀行停發5年期大額存單。

利率方面，6月發行的大額存單3個月期平均利率為1.681%，6個月期平均利率為1.903%，1年期平均利率為2.041%，2年期平均利率為2.296%，3年期平均利率為2.696%；和5月相比，大額存單各期限平均利率有漲有跌，其中3個月、2年、3年期平均利率均下跌，6個月、1年平均利率上漲。

融360研究員艾亞文表示，銀行存款成本率仍處高位，息差壓力之下，銀行需要優化存款結構，壓降高成本存款的量價水平。無論是大型銀行還是中小銀行，普遍收緊了中長期大額存單的發行，特色存單也是階段性發放，大額存單可謂一單難求，預計中長期大額存單發行數量呈下降趨勢。(lc)