15/07/2024 19:03

《再戰明天》歐元區公布貿易收支，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社15日專訊》歐元區公布貿易收支，及美國公布零售銷售等數據，料為周二(16日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟財長會議舉行。西班牙經濟部長奎爾波發布新的宏觀經濟預測。俄羅斯外長拉夫羅夫主持聯合國安理會多邊主義會議(至17日)。歐洲央行副總裁德金多斯出席歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議。周二本港時間3:30pm，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛就2023年國際收支報告舉行記者會。

數據方面，周二5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布5月貿易收支，未經季節調整料由150億歐元降至125億歐元，經季節調整料由194億歐元降至170億歐元。8:30pm，美國公布6月出口物價，月率跌幅料由0.6%收窄至0.1%；6月進口物價月率跌幅料由0.4%收窄至0.2%，年率升幅料由1.1%收窄至1%；6月零售銷售月率料由0.1%逆轉至下滑0.2%。10:00pm，美國公布7月NAHB房屋市場指數，料維持於43。(wa)