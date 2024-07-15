15/07/2024 16:43
【高息定存】中銀推分層利率3個月3.5厘，恒生再推4厘
《經濟通通訊社15日專訊》近日美國減息預期升溫，多間本地銀行調整定存部署，中銀香港新推分層利率，當中「私人財富」或「中銀理財」客戶可享3個月年息3.5厘，6個月有3.4厘，起存額為1萬元，以新資金透過網上銀行或手機Apps辦理。
另外，中銀新增「智盈理財」、「自在理財」及其他個人客戶，可享3個月3.3厘新資金特優定期存款，6個月為3.2厘，起存額亦為1萬元，客戶透過網上銀行或手機Apps辦理。
恒生銀行最新再推出4厘年利率，只適用於特選客戶，3個月存期的新資金，只需1萬元起存就有4厘息，需透過網上理財/App，以指定金額的「合資格新資金結餘」設立相關定期存款，優惠期至7月31日。(bn)
表列各大銀行定存息率: https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
另外，中銀新增「智盈理財」、「自在理財」及其他個人客戶，可享3個月3.3厘新資金特優定期存款，6個月為3.2厘，起存額亦為1萬元，客戶透過網上銀行或手機Apps辦理。
恒生銀行最新再推出4厘年利率，只適用於特選客戶，3個月存期的新資金，只需1萬元起存就有4厘息，需透過網上理財/App，以指定金額的「合資格新資金結餘」設立相關定期存款，優惠期至7月31日。(bn)
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