15/07/2024 11:20
《港元利率》一個月拆息維持4.6厘，一年期六連跌破4.9厘
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息今早個別發展，其中，隔夜息微跌至4.44119厘，而與樓按相關的一個月拆息則維持4.6厘。
一周拆息升2基點至4.5256厘；反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.71244厘。六個月期升至4.80696厘，而一年期則連跌六天，終於跌穿4.9厘，今報4.89417厘。
港元匯價今早在7.8070-7.8089之間上落，最新報7.8079，較前收市價跌0.006%。
恒生指數低開91點後，跌勢持續。國家統計局今早公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長4.7%，低於市場預期的5.1%後，港股跌幅擴大，恒指暫時最多跌近250點，低見18043。最新仍跌238點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息升2基點至4.5256厘；反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.71244厘。六個月期升至4.80696厘，而一年期則連跌六天，終於跌穿4.9厘，今報4.89417厘。
港元匯價今早在7.8070-7.8089之間上落，最新報7.8079，較前收市價跌0.006%。
恒生指數低開91點後，跌勢持續。國家統計局今早公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長4.7%，低於市場預期的5.1%後，港股跌幅擴大，恒指暫時最多跌近250點，低見18043。最新仍跌238點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.44119
|-0.357
|一周
|4.5256
|+2.56
|兩周
|4.54119
|+2.518
|一個月
|4.6
|-
|兩個月
|4.65726
|-0.036
|三個月
|4.71244
|-0.179
|六個月
|4.80696
|+0.696
|一年
|4.89417
|-0.654
資料來源：香港銀行公會