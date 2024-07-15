15/07/2024 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.44119 -0.357 一周 4.5256 +2.56 兩周 4.54119 +2.518 一個月 4.6 - 兩個月 4.65726 -0.036 三個月 4.71244 -0.179 六個月 4.80696 +0.696 一年 4.89417 -0.654

《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息今早個別發展，其中，隔夜息微跌至4.44119厘，而與樓按相關的一個月拆息則維持4.6厘。一周拆息升2基點至4.5256厘；反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.71244厘。六個月期升至4.80696厘，而一年期則連跌六天，終於跌穿4.9厘，今報4.89417厘。港元匯價今早在7.8070-7.8089之間上落，最新報7.8079，較前收市價跌0.006%。恒生指數低開91點後，跌勢持續。國家統計局今早公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長4.7%，低於市場預期的5.1%後，港股跌幅擴大，恒指暫時最多跌近250點，低見18043。最新仍跌238點。(cl)資料來源：香港銀行公會