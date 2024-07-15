15/07/2024 15:22

《真知灼見－溫灼培》美元在全球央行外匯儲備佔比為何高居不下？

《真知灼見》自2022年2月爆發俄烏戰爭後，G7不單聯手凍結了俄羅斯資產，還把俄羅斯驅逐出「環球同業銀行金融電訊協會」(SWIFT)的系統外。自此，全球央行為分散儲備及交易風險，紛紛作出「去美元化」舉動。但有趣的是，從國基會(IMF)每季公布的全球央行外匯儲備佔比數據中顯示，美元的佔比從2022年至今基本上是接近無變化。為何會出現這情況？



*俄烏開戰後，全球央行相繼增持黃金儲備*



一個最明顯情況是，從世界黃金協會(WGC)數字中顯示，自2022年第三季起至今，全球央行每季購金量便不少於150噸，這是以往罕見。儘管如此，當觀察國基會的全球央行外匯儲備佔比數字，在過去兩年間，卻見不到美元在該數字的佔比出現明顯回落。舉個例子，今年首季美元在全球央行的外匯儲備佔比為58.85%，這與2021年第四季，即俄烏戰爭未爆發前水平58.80%，基本上是無分別，這確使人難以理解。



*黃金不在全球央行外匯儲備佔比的計算內*



有關謎團，國基會公開的一份研究報告或能給予大家答案。據國基會指，在全球央行外匯儲備佔比數字中，是不會計算黃金儲備在內。所以就算央行有著大量資金從外幣轉移至黃金作儲備，只要是按比例調配，是不會影響各貨幣比重。明顯，由於凍結俄國資產的不單是美國，還有其盟友，所以全球央行雖增持了黃金作儲備，卻按比例減持了七大貨幣，這解釋了為何美元在全球央行外匯儲備佔比中未有因俄烏戰事而受影響。



*息率及匯價高低同會左右比重*



其次，國基會報告同指出，美元強弱、美息高低，也會影響美元在全球央行外匯儲備佔比中的比重。這也實在不難理解，就是各國央行保持外匯儲備佔比不變，倘若美元變強，美元在佔比中的估值也會自然被調升。同樣，高息的貨幣，也會提升該貨幣的利率收益，自然會推升該貨幣在佔比中的比重。

當明白這一切，便理解到為何在俄烏戰爭爆發後，全球雖加快去美元化，但美國聯儲局於2022年3月快速啟動加息，及後又因加息而推升了美元匯價，在上述兩好壞因素互相抵銷下，令美元在過去兩年間在全球央行外匯儲備佔比中的比重接近無變化。

換言之，往後看，如一旦聯儲局於未來進入減息周期，倘美息跌同時又導致美元跌，再配合全球去美元化行動，可想象美元在全球外匯儲備佔比的比例將有機會出現較顯著下滑。屆時美元外匯儲備佔比這數字，或又將受市場矚目並成為熱話。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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