15/07/2024 16:31

【聚焦數據】中國上半年FDI為4989億人幣，跌幅擴至29%

《經濟通通訊社15日專訊》中國商務部公布，2024年1-6月，全國實際使用外資(FDI)金額4989.1億元(人民幣．下同)，同比下降29.1%，跌幅較首5個月的下跌28.2%擴大。

上半年，全國新設立外商投資企業26870家，同比增長14.2%。從行業看，製造業實際使用外資1418.6億元，佔全國實際使用外資比重為28.4%，較去年同期提高2.4個百分點。高技術製造業實際使用外資637.5億元，佔全國實際使用外資的12.8%，較去年同期提高2.4個百分點。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業實際使用外資分別增長87.5%和43.4%。

從來源地看，德國、新加坡實際對華投資分別增長18.1%和10.5%（含通過自由港投資數據）。(ct)