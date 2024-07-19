15/07/2024 08:52

【大國博弈】中方反對美國簽署「涉藏法案」，粗暴干涉中國內政

《經濟通通訊社15日專訊》當地時間7月12日，美國總統拜登將「促進解決藏中爭議法案」簽署成法。綜合中國外交部網頁、《新華社》報道，中國人大外事委員會表示，美方不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意通過並簽署所謂「涉藏法案」，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中方利益，向「藏獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，對此表示堅決反對，予以強烈譴責。外交部發言人也表示，中方已向美方提出嚴正交涉。

委員會指出，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。當前，西藏穩定發展正處在歷史最好時期，宗教信仰自由得到充分保障，社會主義民主政治建設深入推進。任何人任何勢力妄想阻撓西藏人民追求更加幸福美好生活的圖謀是不會得逞的，妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀是注定失敗的。

中方敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾。如美方執意操弄相關法案，中方將依法採取堅決措施，堅定維護自身主權、安全、發展利益。(ry)