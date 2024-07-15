15/07/2024 10:31

【聚焦數據】上半年全國人均可支配收入增長5.3%

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布，上半年全國居民人均可支配收入20733元（人民幣．下同），比上年同期名義增長5.4%，扣除價格因素，實際增長5.3%。

分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入27561元，同比增長4.6%，扣除價格因素，實際增長4.5%；農村居民人均可支配收入11272元，增長6.8%，扣除價格因素，實際增長6.6%。

按收入來源分，上半年，全國居民人均工資性收入11950元，增長5.8%，佔可支配收入57.6%；人均經營淨收入3235元，增長6.4%，佔可支配收入的比重為15.6%；人均財產淨收入1780元，增長2.1%，佔可支配收入8.6%；人均轉移淨收入3768元，增長5.0%，佔可支配收入的比重為18.2%。

上半年，全國居民人均可支配收入中位數17358元，增長5.9%。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數24403元，增長4.7%；農村居民人均可支配收入中位數9539元，增長6.9%。



*上半年人均消費支出增長6.7%*



居民消費支出情況方面，上半年全國居民人均消費支出13601元，比上年同期名義增長6.8%，扣除價格因素影響，實際增長6.7%。分城鄉看，城鎮居民人均消費支出16780元，增長6.1%，扣除價格因素，實際增長6.0%；農村居民人均消費支出9197元，增長7.6%，扣除價格因素，實際增長7.4%。

上半年，全國居民人均食品煙酒消費支出4214元，增7.8%，佔人均消費支出的比重為31%；人均衣著消費支出826元，增8.1%，佔比重為6.1%；人均居住消費支出3004元，增長1.9%，佔比重為22.1%；人均生活用品及服務消費支出738元，增長2.2%，佔比為5.4%；人均交通通信消費支出1819元，增11.6%，佔比13.4%；人均教育文化娛樂消費支出1340元，增長11.2%，佔比9.9%；人均醫療保健消費支出1271元，增長4.2%，佔比為9.3%；人均其他用品及服務消費支出389元，增長13.8%，佔比為2.9%。(ry)