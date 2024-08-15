15/07/2024 11:07

【提振內房】四大行廣州地區首套房房貸利率降至3.2%

《經濟通通訊社15日專訊》據《南方日報》消息，工、農、中、建等四大國有銀行近日統一下調廣州首套房房貸利率20個基點，將首套房利率由3.4%調整至3.2%，二套房利率仍維持3.8%（LPR-15基點）。

據測算，若貸款300萬元(人民幣．下同)，按等額本息、貸款30年計算，此前利率3.4%，月供為13304.44元；按目前3.2%利率計算，月供為12974.01元，總利息減少11.9萬元，月供每月減少330.43元。

今日上午，南方日報記者向四大行多個網點求證，目前部分銀行已經執行最新利率。但也有部分銀行表示，已內部溝通將下調，但還在等最後通知。(ry)