15/07/2024 15:08
《行業數據》國家郵政局：上半年快遞業務量同比增長23%
《經濟通通訊社15日專訊》國家郵政局數據顯示，上半年，郵政行業寄遞業務量累計完成894.2億件，同比增長20.5%。其中，快遞業務量累計完成801.6億件，同比增長23.1%。
上半年，同城快遞業務量累計完成74.2億件，同比增長20.6%；異地快遞業務量累計完成710.9億件，同比增長23.4%；國際/港澳台快遞業務量累計完成16.5億件，同比增長21.0%。
*上半年郵政業務收入8064億，同比增一成*
上半年，郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成8063.6億元(人民幣．下同)，同比增長10.6%。其中，快遞業務收入累計完成6530.0億元，同比增長15.1%。
單計6月份，郵政行業寄遞業務量完成161.2億件，同比增長15.8%。其中，快遞業務量完成145.7億件，同比增長17.7%。6月郵政行業業務收入1407.2億元，同比增長6.3%。其中，快遞業務收入完成1158.9億元，同比增長8.6%。(ry)
上半年，同城快遞業務量累計完成74.2億件，同比增長20.6%；異地快遞業務量累計完成710.9億件，同比增長23.4%；國際/港澳台快遞業務量累計完成16.5億件，同比增長21.0%。
*上半年郵政業務收入8064億，同比增一成*
上半年，郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成8063.6億元(人民幣．下同)，同比增長10.6%。其中，快遞業務收入累計完成6530.0億元，同比增長15.1%。
單計6月份，郵政行業寄遞業務量完成161.2億件，同比增長15.8%。其中，快遞業務量完成145.7億件，同比增長17.7%。6月郵政行業業務收入1407.2億元，同比增長6.3%。其中，快遞業務收入完成1158.9億元，同比增長8.6%。(ry)