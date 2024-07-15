15/07/2024 16:36

【數據解讀】ING：中國仍可達全年增長目標，但須更多政策刺激

《經濟通通訊社15日專訊》中國今年第二季國內生產總值(GDP)同比增長4.7%，低於預期的5.1%，亦遠低於第一季的5.3%，增速創五個季度最低水平。上半年，中國國內生產總值61.7萬億元人民幣，同比增長5%。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林發布最新報告表示，內地第二季GDP增長遜預期，反映消費及房地產疲軟持續拖累經濟增長，中國仍有望實現全年5%的增長目標，但當局需要推出更多刺激政策。

宋林指出，第二產業為上半年經濟增長的持續主要推動力，按年增長5.8%，主要受惠於製造業尤其是電動車及高科技製造業發展，還有技術自給自足帶來的優勢，不過由於服務需求受消費力疲軟影響，第三產業增長從去年的5.7%放緩至4.6%。

宋林表示，房地產市場拖累增長合乎預期，若當局持續推出刺激政策，未來數月或會帶來正面跡象，但即便如此房地產對GDP增長的實際拖累可能會持續較長一段時間，因為市場還需要消化大量庫存；消費者信心疲弱仍是經濟復蘇的主要阻力，其背後因素包括樓市、股市下跌產生的負財富效應，以及各行各業削減成本導致的低薪酬增長，市民從大額消費轉向吃喝玩樂。

報道預測，假設美聯儲今年減息三次，且內地經濟當前趨勢維持不變，人民銀行料於年底前會減息一至兩次。(ey)