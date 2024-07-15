15/07/2024 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7800 + 11.20 1周 1.8210 + 2.00 2周 1.8400 + 0.50 1個月 1.8790 + 0.10 3個月 1.8970 - 0.20 6個月 1.9570 + 0.20 9個月 1.9890 - 0.40 1年 2.0070 - 0.20

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行今日縮量續做中期借貸便利(MLF)，利率連續第11個月持平於2.5%。人民銀行公布，今日進行1000億元1年期MLF操作，中標利率為2.5%，與此前持平。本周三（17日）有1030億元MLF到期，即人行透過MLF淨回籠30億元，MLF連續第五個月無淨投放。此外，人行今日進行1290億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%，與此前持平。公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日淨投放1270億元。本周公開市場共有100億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)除三個月、九個月及一年外全向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)