15/07/2024 09:46

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升85點子，報7.2500

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1313，較上個交易日升2點子，三連升，創7月9日以來近一周新高，與市場預測偏離逾1230點，上個交易日報7.1315。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開85點子，報7.2500，上個交易日即期匯率收盤報7.2585。

中共二十屆三中全會今日開幕，市場對財稅體制改革期望濃烈；同日中國還將公布第二季度GDP和月度經濟數據，而人行剛公布7月中期借貸便利(MLF)繼續不降息。

馬來亞銀行報告指出，三中全會是中國歷來最重要的政策制定會議之一；市場密切關注會否推出新的有效政策舉措，但對此的押注並不多，預計人民幣的表現將遜於其他地區貨幣。(sl)