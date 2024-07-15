15/07/2024 16:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌42點子，報7.2627

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開後回吐全部漲幅，全日震盪走弱，收報7.2627，較上個交易日4時30分收盤價跌42點子，全日在7.2500至7.2642之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌30點子，報7.2740。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1313，較上個交易日升2點子，三連升，創7月9日以來近一周新高，與市場預測偏離逾1230點，上個交易日報7.1315。

市場人士表示，在特朗普遇襲後，短期避險情緒料為美元提供支持，美元指數在104關口的支撐或較強，後續則可能進一步刺激外圍市場的「特朗普交易」，這將與美國通脹降溫後市場降息交易互相交織。而稍早公布的中國經濟數據仍表現疲軟，即使後續美元轉弱，基本面及利差劣勢料也無法明顯提振人民幣。

國泰君安國際宏觀團隊觀點指出，特朗普遇襲開始成為新的市場變量。對於外匯市場而言，利率下行的情形下，美元可能相對偏弱；但避險情緒可能上升，則意味著美元即使走弱，似乎也不會太差。但如果在另一種情形下，即市場押注特朗普上台可能帶來的通脹壓力，美元利率則可能走高，而美元匯率則可能相應走強。(sl)