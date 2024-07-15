15/07/2024 09:26

【人行操作】MLF縮量續做1000億不降息，逆回購1290億

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行今日縮量續做中期借貸便利(MLF)，利率連續第11個月持平於2.5%。

人民銀行公布，今日進行1000億元1年期MLF操作，中標利率為2.5%，與此前持平。本周三（17日）有1030億元MLF到期，即人行透過MLF淨回籠30億元，MLF連續第五個月無淨投放。

此外，人行今日進行1290億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%，與此前持平。公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日淨投放1270億元。

本周公開市場共有100億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元。(sl)