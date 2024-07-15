15/07/2024 09:02

【人行操作】官媒為市場炒作國債定調：瘋搶國債如同沽空中國經濟

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行本月初宣布將於近期面向部分一級交易商開展國債借入操作，賣出國債操作正推進落地，然而國債收益率在短暫拉升後又重返持續下跌模式。人行主管《金融時報》引述業內人士指，金融機構瘋搶國債，等於預期以後利率越來越低，說不定像日本那樣進入長期低利率時代，基本上就是在唱淡人民幣，也是在「做淡」中國經濟，加大了資金流出壓力。

報道警告指，國債收益率是資產定價之錨，會直接影響銀行利率；國債價格過高，意味著收益率太低，未來利率就不可能提高。

文章特別提到，今年以來30年、50年期國債收益率先後跌破過2.5%，整個國債收益率曲線延續下移態勢，當前中國長債利率已處歷史低位，未來跟隨降息下行空間有限。報道引述業內人士意見指，如果市場參與者將降息視為對長債利率下行預期的印證，將會形成新一輪長債利率下行壓力，帶來預期與長端利率之間的螺旋下行循環。人行主管媒體釋出這種觀點，或意味著新一輪貨幣寬鬆措施可能在路上。

報道引述光大證券固收首席分析師張旭表示，人行7月1日關於國債操作的公告表明，人行會用實際行動來告訴市場，國債價格會降，國債市場存在價格下降預期，未來運行就會更平穩。

張旭指，人行買賣國債是貨幣政策框架調整的有機組成部分，有利於更好地發揮利率調控機制作用。他表示，未來人行更多是以調控短端利率為主，逐步理順由短及長的傳導關係，通過短期政策利率引導長期市場利率，從而形成正常向上傾斜的收益率曲線。將二級市場國債買賣納入貨幣政策工具箱，對於更好地實現價格調控是非常重要的。(ey)