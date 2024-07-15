15/07/2024 09:32

【聚焦人幣】IMF：去年中國連續第四年走資，外資流動總量萎縮

《經濟通通訊社15日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)在12日發表報告顯示，中國在2022至2023年期間錄得資本淨流出，是連續第四年錄得走資，外國直接投資（FDI）淨額處於負值水平，報告認為情況可能反映跨國企業將在中國業務累積的利潤匯出，也可能反映外資對中國經濟增長前景看法有變化。報告又提到，全球流入和流出中國的資金總流量在此期間大幅下降。

報告又顯示，撇除中國的新興國家，去年資本流入毛額回升至1100億美元，攤佔經濟產出比率為0.6%，是2018年以來最高水平，重返新冠疫情前水平。至於全球資本流入毛額降至4.2萬億美元，相當於佔全球本地生產總值（GDP）的4.4%，低於2017至2019年度的4.5萬億美元，或GDP的5.8%。

IMF指出，在全球資金流動萎縮的情況下，新興市場必須加倍努力改善宏觀經濟框架、制定更有效的政策和更強大的機構，以渡過美國利率長期走高的前景。(ey)