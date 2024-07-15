15/07/2024 09:57

【人行操作】光大銀行周茂華：年內調降MLF利率前景仍不清晰

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行今日縮量續做1000億1年期中期借貸便利(MLF)，利率連續第11個月持平於2.5%。本周三(17日)有1030億元MLF到期，即人行透過MLF淨回籠30億元，MLF連續第五個月無淨投放。

內媒《華爾街見聞》引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，7月人行量縮價平續作MLF，基本符合預期。目前中長期限資金相對市場需求偏鬆，市場利率相對低，削弱了MLF資金吸引力。同時，從經濟保持復甦態勢，銀行淨息差壓力及兼顧內外均衡，短期調降MLF利率門檻不低。後續價格工具調整需要關注經濟、物價是否偏離復甦軌道，房地產復甦進度，並兼顧內外平衡。從目前內外經濟形勢及平衡政策多目標看，年內調降MLF利率前景仍不清晰，需要經濟數據指引。(sl)