15/07/2024 11:45

《數字人幣》佛山企業完成內地首筆數字貨幣橋跨境交易

《經濟通通訊社15日專訊》據《中新網》報道，工商銀行廣東省分行在人民銀行廣東省分行指導下，近日成功落地最小可行性產品階段(Pre-MVP)的國內首筆數字貨幣橋業務。

報道指，該業務是為佛山一家貿易企業將一筆貨物貿易款項匯給香港客戶，工商銀行廣東分行與工銀亞洲聯動，成功通過數字貨幣橋完成數字人民幣跨境匯款清算。這標誌著數字貨幣在跨境支付領域的應用取得重要突破，也為未來的國際貿易結算帶來了全新的可能性。

數字貨幣橋項目(m-CBDC Bridge)是由國際清算銀行(香港)創新中心主持，內地、香港、泰國、阿聯酋四地貨幣當局聯合發起的跨境支付系統建設工程。該項目利用區塊鏈和分布式帳本技術，支持多幣種央行數字貨幣。數字貨幣橋支持點對點實時交易，減少中間環節，能顯著降低跨境支付成本，大幅提高交易效率，同時提升交易透明度，減少欺詐和洗錢風險。(sl)