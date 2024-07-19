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中國對美國6家企業5名高管反制清單 企業： 1. 安杜里爾公司(Anduril Industries) 2. 海上戰術系統公司(Maritime Tactical Systems) 3. 環太平洋防務公司(Pacific Rim Defense) 4. AEVEX航天公司(AEVEX Aerospace) 5. LKD航天公司(LKD Aerospace) 6. 頂峰科技公司(Summit Technologies Inc.) 高級管理人員： *宇航環境公司 - 董事長、總裁、首席執行官瓦希德．納瓦比 - 高級副總裁、首席財務官凱文．麥克唐奈 *安杜里爾公司 - 首席執行官布賴恩．申普夫 - 首席運營官馬修．格里姆 - 負責全球防務的高級副總裁格雷戈里．考斯納

《經濟通通訊社15日專訊》中國外交部再就美國對台售武制裁美國軍工企業及高級管理人員。外交部上周五(12日)宣布，即日起起對安杜里爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防務公司、AEVEX航天公司、LKD航天公司、頂峰科技公司等6家企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。同時，對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德．納瓦比、宇航環境公司高級副總裁、首席財務官凱文．麥克唐奈、安杜里爾公司首席執行官布賴恩．申普夫、安杜里爾公司首席運營官馬修．格里姆、安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈里．考斯納等5名企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境(包括香港、澳門)。(sl)