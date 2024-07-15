15/07/2024 14:46

【人行操作】民生銀行溫彬：料三季末或四季初降準，以呵護流動性

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行今日縮量續做1000億元（人民幣．下同）1年期中期借貸便利（MLF），利率連續第11個月持平於2.5%；本周三（17日）有1030億元MLF到期，即人行透過MLF淨回籠30億元，MLF連續第五個月無淨投放。同日人行透過逆回購操作向公開市場投放1270億元。

《財聯社》引述民生銀行首席經濟學家溫彬表示，目前調降政策利率面臨商業銀行淨息差和人民幣匯率的內外部雙重約束。金融機構對MLF的需求不高，也使得其沒有加量續作的必要。同時，海外貨幣政策對國內寬鬆的制約依然較大。短期降準、降息難以兌現，但年內或仍存落地空間。

他補充稱，三季度政府債發行節奏將明顯加快，11-12月因國債到期量較低，流動性壓力相對變大，同時考慮到四季度MLF到期量最高，屆時三季度末或四季度可能實施降準，以呵護流動性和緩解央行續作MLF的壓力。



*MLF利率與LPR報價逐漸「脫勾」*



他並指出，MLF利率與LPR之間的「脫勾性」正逐漸顯現，二者不同步性加大。後續LPR報價本身也不必然需要掛勾或參考MLF利率，未來「降息」操作或將是「7天期逆回購利率→LPR報價+債券利率」。而當經濟運行壓力加大，市場化信貸需求過度萎縮，需要以價的下行來平衡量的擴張時，LPR也可能單獨下調，下半年或會有此時間窗口。(sl)